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Джон Терри завершит карьеру. Его зовут работать на телевидение
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Джон Терри завершит карьеру. Его зовут работать на телевидение 

SPORT24.ru 1 час назад
Английский защитник Джон Терри намерен завершить игровую карьеру, утверждает Mirror. 37-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента, планировал повесить бутсы на гвоздь и начать подготовку к тренерской карьере, но вместо этого может уйти работать на телевидение.
По информации источника, Sky предлагает Терри поработь у них телеэкспертом в компании своих бывших коллег Гари Невилла и Джейми Каррагера. В Sky видят в Терри замену Тьерри Анри, который ранее оставил работу телеэксперта на канале с целью сосредоточиться на тренерской карьере.
В данный момент Терри находится в отпуске в Португалии и раздумывает над предложением. Напомним, прошлый сезон легенда «Челси» провел за «Астон Виллу», которую хотел вернуть в Премьер-Лигу, но, не сумев сделать это, покинул клуб.
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