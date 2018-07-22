Джон Терри завершит карьеру. Его зовут работать на телевидение 

Английский защитник Джон Терри намерен завершить игровую карьеру, утверждает Mirror. 37-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента, планировал повесить бутсы на гвоздь и начать подготовку к тренерской карьере, но вместо этого может уйти работать на телевидение.
По информации источника, Sky предлагает Терри поработь у них телеэкспертом в компании своих бывших коллег Гари Невилла и Джейми Каррагера. В Sky видят в Терри замену Тьерри Анри, который ранее оставил работу телеэксперта на канале с целью сосредоточиться на тренерской карьере.
В данный момент Терри находится в отпуске в Португалии и раздумывает над предложением. Напомним, прошлый сезон легенда «Челси» провел за «Астон Виллу», которую хотел вернуть в Премьер-Лигу, но, не сумев сделать это, покинул клуб.