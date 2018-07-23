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Джон Терри опроверг слухи о завершении карьеры
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Джон Терри опроверг слухи о завершении карьеры 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vprognoze.ru
Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри опроверг слухи о завершении игровой карьеры.
«Подтверждаю, что я ещё не завершил карьеру. В настоящее время я наслаждаюсь отпуском со своей семьей и взвешиваю все варианты», — написал Терри в «Инстаграме».
Ранее в СМИ появилась информация, что 37-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента после ухода из «Астон Виллы», планирует повесить бутсы на гвоздь и стать экспертом на телеканале Sky Sports.
В минувшем сезоне Чемпионшипа Терри сыграл за «Астон Виллу» в 35 матчах, забил гол и отметился результативной передачей. Команда вместе с Терри дошла до финала плей-офф Чемпионшипа за право участвовать в АПЛ в следующем сезоне, где проиграла «Фулхэму» (0:1).
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