Джон Терри опроверг слухи о завершении карьеры

Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри опроверг слухи о завершении игровой карьеры.

«Подтверждаю, что я ещё не завершил карьеру. В настоящее время я наслаждаюсь отпуском со своей семьей и взвешиваю все варианты», — написал Терри в «Инстаграме».

Ранее в СМИ появилась информация, что 37-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента после ухода из «Астон Виллы», планирует повесить бутсы на гвоздь и стать экспертом на телеканале Sky Sports.