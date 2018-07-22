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Как открыть кодовый замок на дипломате
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Как открыть кодовый замок на дипломате 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Потерять код от дипломата с важными документами крайне неприятно. Особенно в ситуации, когда они нужны вам прямо сейчас. Вот три рабочих способа вскрыть дипломат без кода: не паникуйте и действуйте по инструкции.
Дипломат старого образца с внешними защелками открыть проще всего. Понадобится обычная отвертка, правда после этого замки восстановить уже не получится.
Конструкция более новых дипломатов тоже далека от совершенства. Присмотритесь к механизму замка внимательнее: если выставленная цифра не верна, то через зазор будет видно колесико. А вот нужная цифра обозначит себя видимым в зазоре пазом.
Само собой, какое-то время на перебор комбинаций потратить придется. Трехзначный код в среднем находится за 2-3 часа — вполне приемлемое время, если выбора больше нет никакого.
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