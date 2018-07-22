Как открыть кодовый замок на дипломате

Потерять код от дипломата с важными документами крайне неприятно. Особенно в ситуации, когда они нужны вам прямо сейчас. Вот три рабочих способа вскрыть дипломат без кода: не паникуйте и действуйте по инструкции.

Дипломат старого образца с внешними защелками открыть проще всего. Понадобится обычная отвертка, правда после этого замки восстановить уже не получится.

Конструкция более новых дипломатов тоже далека от совершенства. Присмотритесь к механизму замка внимательнее: если выставленная цифра не верна, то через зазор будет видно колесико. А вот нужная цифра обозначит себя видимым в зазоре пазом.

Само собой, какое-то время на перебор комбинаций потратить придется. Трехзначный код в среднем находится за 2-3 часа — вполне приемлемое время, если выбора больше нет никакого.