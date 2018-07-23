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В Подмосковье с начала года обезвредили более 150 боеприпасов времен ВОВ
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В Подмосковье с начала года обезвредили более 150 боеприпасов времен ВОВ 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
С начала 2018 года в Подмосковье взрывотехники обезвредили более 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщается на сайте правительства региона.
"С начала 2018 года взрывотехниками «Мособлпожспас» на территории Подмосковья найдено и обезврежено 158 различных боеприпасов времен ВОВ", — говорится на сайте.
Отмечается, что среди крупнейших находок, которые обезвредили взрывотехники, — авиационный снаряд «ФАБ-50». Его обнаружила бригада рабочих во время прокладки траншеи для водопровода в районе деревни Полушкино Ступинского района.
По данным подмосковного правительства, чаще всего взрывотехники выезжают к неразорвавшимся снарядам в теплое время года — в этот период активизируются строительные, дорожные и дачные работы.
Ранее на берегу Москвы-реки обнаружили снаряд времен Великой Отечественной.
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