В Подмосковье с начала года обезвредили более 150 боеприпасов времен ВОВ

С начала 2018 года в Подмосковье взрывотехники обезвредили более 150 боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщается на сайте правительства региона.

"С начала 2018 года взрывотехниками «Мособлпожспас» на территории Подмосковья найдено и обезврежено 158 различных боеприпасов времен ВОВ", — говорится на сайте.

Отмечается, что среди крупнейших находок, которые обезвредили взрывотехники, — авиационный снаряд «ФАБ-50». Его обнаружила бригада рабочих во время прокладки траншеи для водопровода в районе деревни Полушкино Ступинского района.

По данным подмосковного правительства, чаще всего взрывотехники выезжают к неразорвавшимся снарядам в теплое время года — в этот период активизируются строительные, дорожные и дачные работы.

Ранее на берегу Москвы-реки обнаружили снаряд времен Великой Отечественной.