Почти 160 боеприпасов времен ВОВ обезврежено в Подмосковье с начала года

Почти 160 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили в Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала 2018 г. взрывотехниками Мособлпожспаса на территории Подмосковья найдено и обезврежено 158 различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Среди крупнейших находок, обезвреженных подмосковными взрывотехниками в последнее время, — авиационный снаряд «ФАБ-50». Снаряд был обнаружен бригадой рабочих в ходе прокладки траншеи для водопровода в районе дер. Полушкино Ступинского района. До прибытия на место специалистов-взрывотехников место было оцеплено силами полиции. Боеприпас был вывезен и уничтожен на специальном полигоне с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — рассказал Д. Пестов.

Он подчеркнул, что наибольшее количество выездов взрывотехников совершается в теплое время года. Увеличение количества найденных боеприпасов специалисты объясняют активизацией в этот период строительных, дорожных и дачных работ.

Д. Пестов напомнил, что в случае обнаружения боеприпаса необходимо сообщить о находке по единому номеру спасения «112».