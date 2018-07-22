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На Украине признали военных невиновными в ранении журналиста на учениях
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На Украине признали военных невиновными в ранении журналиста на учениях 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Суд отказался возобновлять расследование дела в отношении военных в связи с ранением журналиста Вячеслава Волка в прошлом году на военных учениях в Кривом Роге инструктором-волонтером Игорем Петренко.
Волка после ранения парализовало. Было возбуждено два уголовных дела: против инструктора и против военных, которые пригласили его на обучение. Второе дело почти сразу закрыли, не усмотрев нарушения в действиях силовиков, передает УНИАН.
Журналиста также отказалась признавать потерпевшим.
Защита журналиста попыталась возобновить расследование через суд, считая виновными именно военных, которые не позаботились о безопасности.
Центрально-городской районный суд Кривого Рога однако доводы защиты Волка не учел.
Пуля повредила Волку шейный позвонок, был раздроблен спинномозговой канал.
Ранее сообщалось, что, по мнению прокуратуры, на военных учениях инструктор умышленно выстрелил в телеоператора Вячеслава Волка.
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