Жители Уфы смогут пройти бесплатное медицинское обследование

Медицинская акция приурочена к Всемирному дню борьбы с гепатитом 28 июля.

24 июля в поликлинике №1 будет организовано обследование на аппарате «Фиброскан». Время акции — с 14:00 до 18:00. Желающие могут записать у врача-инфекциониста поликлиники. 25 июля аналогичная акция пройдет в поликлинике №43.

28 июля в лайфстайл-центре «Башкирия» можно будет сдать капиллярную кровь на наличие гепатита В и С. Пройти бесплатно первичный скрининг можно будет c 12:00 до 17:00.

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