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Вниз с Ворошиловского моста: в Ростове из реки вытащили очередного хайдайвера
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Вниз с Ворошиловского моста: в Ростове из реки вытащили очередного хайдайвера 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
За последние три дня из Дона спасли четырех человек
Накануне в Ростовской области спасли мужчину, прыгнувшего с Ворошиловского моста. В поисках острых ощущений 40-летний житель станицы Багаевской прыгнул в Дон с 30-метровой высоты. Об этом сообщает Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации. — Хайдайвер был дезориентирован и обессилен, когда спасатели прибыли на место. Добраться до берега самостоятельно мужчина уже не мог. Доставив утопающего на берег, спасатели передали его полиции, — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее из Дона спасли еще трех человек. Участники фестиваля «Струны души», проходившего в Волгодонском районе, решили ночью искупаться в реке. Одного из них спасли 19 июля. Мужчина доплыл до середины реки и начал тонуть. Его крики о помощи услышали спасатели. Один из них вплавь добрался к тонущему и вытащил его из воды. Мужчину госпитализировали. — Спустя сутки помощь спасателей понадобилась еще двум участникам фестиваля, решившим тоже искупаться ночью. 19 и 20-летние пловцы тоже начали тонуть и звать на помощь. Пострадавших доставили на борту спасательного катера на берег. От медицинской помощи юноши отказались, — добавили в пресс-службе ПСС.
В июне 161.ru писал о юноше, который прыгнул в Дон с Ворошиловского моста и выжил. Парень после прыжка даже успел проплыть несколько метров до того, как его настигла береговая охрана.
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