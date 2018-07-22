Я расту!

Влюблённость молоденькой девочки во взрослого парня — не редкость. И если уж такое случается, всякий раз это огромное испытание для каждого из них.

…Вечером мама сказала:

— Сгоняй в магазин за продуктами.

Лиза послушно кивнула и сунула в карман джинсов выданные мамой деньги. Поход в «супер», конечно, не самое весёлое путешествие, но как-никак лучше, чем корпеть над алгеброй.

Купила всё по списку — сметану, масло, сыр, хлеб, огурцы, помидоры… И с битком набитым полиэтиленовым мешком двинулась обратно. Сперва хотела идти по проспекту. Там всегда есть на что поглазеть: витрины всякие, красивые машины, попадаются модно одетые женщины. Но мешок оттягивал руку, а потому Лиза решила срезать и свернула в ближайший двор.

Прошла мимо стоянки автомобилей, детской площадки, следом — что-то вроде скверика в три с половиной дерева… И тут откуда ни возьмись трое парней. Примерно её возраста, но не знакомые, не из школы.

— А чего это у тебя в мешке? В магазин таскалась? — спросил один из них, долговязый.

— Да чего ты, Гвоздь, всегда резину тянешь, — тут же оборвал его коротышка. И сразу к Лизе: — Сдача осталась? Гони сюда все деньги, какие есть!

— А то… — добавил толстяк и угрожающе засопел.

В первую минуту Лиза даже не поняла, что это всерьёз. Подумала, что парни шутят. Это же глупо — грабить её через два двора от дома. Да она здесь почти всех мальчишек знает, вплоть до отпетых хулиганов. Им только дай повод подраться — разукрасят кого угодно с превеликим удовольствием. Да и какие у неё могут быть деньги после магазина — двести рублей с мелочью!

Лиза уже хотела засмеяться, как вдруг увидела: толстяк медленно, словно нехотя, достаёт из кармана ножик.

Она схватила двумя руками свой мешок с продуктами и уже собиралась врезать мешком толстяку по физиономии, но вместо этого закричала на весь двор что было мочи:

— Помогите! Грабя-ят!

Любопытная закономерность: в таких случаях наши дворы — будь то день или вечер, будни или праздник — вмиг вымирают. Всенепременно. Ни одной живой души вокруг, как в пустыне. В лучшем случае на каком-нибудь двенадцатом этаже сердобольная бабулька высунется в форточку и заверещит:

— Вот я щас полицию вызову!

Но тут из-за угла вдруг выворачивает молодой человек и ведёт собаку на поводке. Здоровенная овчара. Этот с собакой в момент сообразил, что происходит.

— А ну, — кричит, — пошли отсюда, не то собаку спущу!

Вся троица, как по команде, мгновенно бросилась врассыпную. Молча. Секунда — и нет их никого. Будто и не было.

Лиза ещё не успела прийти в себя, как подбежал её спаситель.

— Деньги взяли? — спросил он озабоченно и наклонился, чтобы снять собаку с поводка.

Высоченный такой молодой человек, лет двадцати и в очках. Лицо мягкое и озорное, как у артиста Безрукова. Лиза сразу решила: типичный интеллигент.

— Нет, не успели, — сказала она.

— Ну и слава богу, — выдохнул он. — И всё-таки давайте я вас провожу до дома. А то вдруг эта троица задумает вернуться. Меня зовут Володя, а вас?

Он взял её мешок с продуктами, и они пошли не спеша, давая возможность псу Потапу обнюхать всё, что пахнет, и пометить встречающиеся на пути достопримечательности.

Между тем Володя вежливо расспрашивал новую знакомую, где она живёт, кем собирается стать, когда окончит школу, кто её мама… Она могла бы всё приукрасить. И про то, что живут они с мамой не в 38-метровом двухкомнатном скворечнике на последнем этаже, а в трёхкомнатных апартаментах, где у неё своя 18-метровая комната. И про папу, который не бросил их с мамой ради другой женщины, а работает за границей…

Но она не стала ничего выдумывать. Володя был таким добрым, таким участливым, что уж кому-кому, а ему хотелось говорить только правду.

И всё-таки один раз Лиза соврала. Когда Володя спросил, сколько ей лет, она ответила:

— Семнадцать.

— Значит, пятнадцать. — Он засмеялся, и у него при этом появились ямочки на щеках. Эти ямочки были такие симпатичные, что она даже не стала настаивать на своём.

При прощании Лиза пожала ему руку, чтобы он не подумал чего лишнего. Ладонь у него была большая и тёплая. Ощутив это, она почему-то снова вспомнила о папе, но уже не с обидой, а с жалостью. У папы была такая ладонь, когда он гладил её, ещё совсем маленькую, по голой спинке.

Лиза вошла в парадное, поднялась на второй этаж и смотрела, как Володя и Потап всё так же не спеша пошли обратно: вдоль припаркованных рядком машин, по вытоптанной полянке, на которой мальчишки играют в футбол, мимо помойки… И, наконец, свернули за новую жёлтую высотку.

С тех пор Лиза, куда бы ни шла, обязательно проходила через Володин двор. Даже если ей надо было в другую сторону, она делала крюк и незаметно замедляла шаги там, где они с Володей познакомились. Она так хотела снова его увидеть!

Но шли дни, недели, а встретить Володю ни разу так и не удавалось. Несколько раз она видела Потапа, но его выгуливала какая-то женщина, уже в возрасте, наверное, Володина мама. Потап поднимал морду, внимательно смотрел на Лизу и тут же отворачивался, словно хотел сказать, что ничем не может ей помочь.

Через месяц мечта увидеть Володю превратилась в настоящее помешательство. Теперь она даже специально придумывала, куда бы ей пойти, и единственно для того, чтобы попасть в заветный двор. А иногда, ничего не придумав, шла туда просто так…

Ровно через полтора месяца они, наконец, повстречались. Он сначала удивился, когда её увидел, а потом, всё поняв по её лицу, засмеялся. Но это вышло у него не обидно, а как-то по-доброму, даже нежно.

Потом вдруг посерьёзнел и говорит:

— Ну, ты сама подумай — какой я тебе жених? Мне уже двадцать три года!

А Лиза смотрела на него и не видела. Оказалось, это слёзы мешали ей его видеть.

— Не плачь! — Володя вынул из кармана свежий бумажный платочек и аккуратно смахнул ей слёзы. — Такие глаза красивые, а ты плачешь… Лучше расти побыстрей!

Повернулся и побежал по каким-то своим взрослым делам.

А она стояла и думала: что это значит? Выходит, у неё всё-таки есть надежда? И когда ей исполнится восемнадцать, их отношения изменятся? Или «расти быстрей» — это просто шутка?..