Совершить виртуальное путешествие по заповедным уголкам России смогут гости «Экошколы Кусково» 22 июля

Стать участником экскурсии «Природа и цивилизация» в «Экошколе Кусково» можно 22 июля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».

«Обзорная экскурсия «Природа и цивилизация» по экоцентру «Экошкола Кусково» пройдет 22 июля. В экскурсию входит посещение выставочной экспозиции, которая состоит из двух частей: мир, созданный природой и мир, созданный человеком. Гости совершат виртуальное путешествие по заповедным уголкам России , познакомятся с глобальными экологическими проблемами современности, смогут создать «Город будущего» в виртуальной игре и проверить свои знания в электронной викторине», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мероприятие стартует в 14:00. Желающим посетить экскурсию необходимо при себе иметь сменную обувь или бахилы.