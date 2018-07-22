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Совершить виртуальное путешествие по заповедным уголкам России смогут гости «Экошколы Кусково» 22 июля
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Совершить виртуальное путешествие по заповедным уголкам России смогут гости «Экошколы Кусково» 22 июля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Стать участником экскурсии «Природа и цивилизация» в «Экошколе Кусково» можно 22 июля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».
«Обзорная экскурсия «Природа и цивилизация» по экоцентру «Экошкола Кусково» пройдет 22 июля. В экскурсию входит посещение выставочной экспозиции, которая состоит из двух частей: мир, созданный природой и мир, созданный человеком. Гости совершат виртуальное путешествие по заповедным уголкам России, познакомятся с глобальными экологическими проблемами современности, смогут создать «Город будущего» в виртуальной игре и проверить свои знания в электронной викторине», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что мероприятие стартует в 14:00. Желающим посетить экскурсию необходимо при себе иметь сменную обувь или бахилы.
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