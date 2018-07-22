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5 стильных луков с полосатой рубашкой
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5 стильных луков с полосатой рубашкой 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Клетка
Сочетать два модных принта в одном луке — можно, нужно, необходимо! В качестве основы выбираем хлопковую рубашку свободного кроя и добавляем к ней клетчатую юбку или брюки. Украшения и аксессуары пусть будут нейтральными.
Total Look
Этим летом обязательно нужно попробовать полосатый total look: здесь может быть ансамбль из рубашки и брюк, а можно добавить сверху еще и жакет. Так делает Оливия Палермо и еще сотня модных инфлюенсеров по всему миру.
Анималистичный принт
Ок, если мы можем носить полоску с клеткой, то почему бы не выбрать в один прекрасный день леопардовую юбку или брюки с тигровым принтом? Никаких веских причин отказывать себе в таком удовольствии нет, поэтому смело миксуйте любимую одежду, а к ним добавляйте объемный пиджак и модные мюли.
С юбкой
Тренд носить юбку сверху рубашки, чтобы она торчала из-под подола, ввела Рианна. У певицы получились крутые луки, которые тут же подхватили остальные it-girls. Образ так сильно полюбился в модном мире, что подобные вариации отправились прямиком на подиумы. Секрет прост: надевайте рубашку в стиле oversized, а сверху — юбку (можно из денима, чтобы точно быть ка Рианна). Из обуви подойдут белые ботильоны или массивные кроссовки.
Полный casual
А для простых и ленивых будней смело надевайте рубашку с любимыми джинсами вместо жакета или кардигана. Но чтобы образ получился интересным, добавьте яркую обувь или нестандартную сумку.
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