5 стильных луков с полосатой рубашкой

Клетка

Сочетать два модных принта в одном луке — можно, нужно, необходимо! В качестве основы выбираем хлопковую рубашку свободного кроя и добавляем к ней клетчатую юбку или брюки. Украшения и аксессуары пусть будут нейтральными.

Этим летом обязательно нужно попробовать полосатый total look: здесь может быть ансамбль из рубашки и брюк, а можно добавить сверху еще и жакет. Так делает Оливия Палермо и еще сотня модных инфлюенсеров по всему миру.

Анималистичный принт

Ок, если мы можем носить полоску с клеткой, то почему бы не выбрать в один прекрасный день леопардовую юбку или брюки с тигровым принтом? Никаких веских причин отказывать себе в таком удовольствии нет, поэтому смело миксуйте любимую одежду, а к ним добавляйте объемный пиджак и модные мюли.

С юбкой

Тренд носить юбку сверху рубашки, чтобы она торчала из-под подола, ввела Рианна. У певицы получились крутые луки, которые тут же подхватили остальные it-girls. Образ так сильно полюбился в модном мире, что подобные вариации отправились прямиком на подиумы. Секрет прост: надевайте рубашку в стиле oversized, а сверху — юбку (можно из денима, чтобы точно быть ка Рианна ). Из обуви подойдут белые ботильоны или массивные кроссовки.

Полный casual

А для простых и ленивых будней смело надевайте рубашку с любимыми джинсами вместо жакета или кардигана. Но чтобы образ получился интересным, добавьте яркую обувь или нестандартную сумку.