В Британии жители подписывают петицию о распитии жидкости из черного саркофага

На международном сайте change.org начали собирать подписи под петицией, в которой требуют разрешить всем желающим попробовать красную жидкость из саркофага, который на днях раскопали в Египте

Британка Иннес МакКендрик, которая написала эту петицию, предлагает делать коктейли из жидкости со скелетами. На данный момент более 8300 человек подписали петицию, об этом сообщает «РИА Новости»

Напомним, что найденный недавно саркофаг сформировал огромную шумиху в прессе. По данным ученых, возраст захоронения около 2 тысяч лет.