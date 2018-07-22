Истории вещей: что можно найти в карманных путеводителях по Москве ХIX и ХХ веков

Сегодня сложно представить себе долгую прогулку по Москве без электронных карт и приложений с подсказками лучших заведений и достопримечательностей поблизости. Но все новое — хорошо забытое старое: первые подробные карманные путеводители появились в середине ХIX века, значительно облегчив жизнь москвичей и гостей города. В сегодняшнем выпуске «Историй вещей» — две компактные книжки, которые 100 и более лет назад сопровождали жителей и приезжих в делах, заботах, праздности и, конечно, удовольствиях.

Путешествие из Петербурга в Москву

Первый путеводитель по Москве удобного карманного формата был издан в 1857 году, вскоре после открытия магистрали Петербург — Москва. В путешествия туда и обратно пассажиры брали с собой не великий труд Александра Радищева , а маленькую книжечку с веселым названием «Вся Москва на ладонке» и серьезным пояснением на титульной странице: «Карманная книжка, служащая путеводством и справками для любознательных, особенно для приезжающих в столицу».

Книжка, отпечатанная в издательстве Московского университета , содержала все необходимые сведения: где найти парикмахерскую, а где — колбасные лавки и кондитерские, куда пойти вечером, по какой улице прогуляться, где можно заказать вывеску для лавки и куда отправиться за маскарадным костюмом (в случае необходимости). Помимо адресов гостиниц, трактиров и аптек, есть в книге все ключевые архитектурные достопримечательности того времени — от Кремля до монастырей. Найти в путеводителе можно буквально все: последний ее раздел, например, озаглавлен «Кузницы, огороды и кладбища».

Долго гнать велосипед

В 1902 году вышла карманная книжка «Окрестности Москвы» с подзаголовком «Спутник дачника, велосипедиста, фотографа». Ее составители Владимир Магнуссен и Лев Уманец взяли на себя роль проводников в мир развлечений, которые предлагают летний город и близлежащие места человеку, который сел на велосипед, повесил на шею фотоаппарат, надел шляпу от солнца и хочет провести время с толком и пользой. Вооружившись книжкой, этот человек узнавал, где по выходным безлюдно, а где собираются толпы таких же скучающих горожан, в каком парке можно угоститься горячим шоколадом, в каких деревнях приятнее всего отдыхать от цивилизации и даже в которую избу постучать, чтобы получить кружку свежего вкусного молока.

В те времена велосипедистов в Москве было не слишком много, от пяти до десяти тысяч, и все они были наперечет: тогда велосипеды были оснащены номерными знаками, как автомобили. Велосипедная культура только начинала формироваться, но город уже мог похвастаться роскошной велодорожкой — первой по счету. Ее ширина составляла четыре метра, проходила она от Белорусского вокзала до Петровского парка. В Петровском парке, кстати, было первое в Москве место, где подавали молочные коктейли, и первая специальная кофейная для велосипедистов — «Циклист». Но не напитки и не дорожки манили читателей Магнуссена и Уманца, а виды и свежий воздух: авторы уделяют большое внимание описаниям красот дачного пояса и советам по скорейшему и безопаснейшему его достижению.

Увидеть обе книги можно в Музее Москвы на выставке «Москва. Эволюция путеводителя». Стоит поторопиться: 22 июля экспозиция работает последний день.