Информационные акценты уходящей недели для ИА «Уральский меридиан» расставил доцент факультета журналистики УрФУ им. Б. Н. Ельцина Валерий Амиров:
Пенсионная реформа и Царские дни. Было жарко во всех смыслах…
Информационная неделя выдалась для Екатеринбурга и окрестностей исключительно насыщенной, однако, два события стоят в ней наособицу и заслуживают более широкого комментария.
Бурю эмоций в СМИ, блогосфере и социальных сетях вызвало голосование уральцев-единороссов в Государственной Думе по вопросу пенсионной реформы. То есть те, кто никак от Пенсионного фонда не зависит, не пикнув, запустили процесс пенсионной реформы, отодвигающей пенсионный рубеж для женщин на восемь лет, а мужчин и вовсе ставящей перед перспективой не дожить до пенсии вовсе. Поскольку средняя продолжительность жизни в регионе лишь немного превышает 63 года.
Никто не строил особых иллюзий относительно исхода голосования по принятию законопроекта в первом чтении, но надеялись на то, что те, кто браво позиционируют себя народными трибунами, проявят принципиальность. А никто — не проявил.
Больше всего в комментариях достается депутату Андрею Альшевских, но и остальные тоже могут прочитать про себя массу интересного и яркого и узнать, что на самом деле думает о них избиратель.
После же выступления президента Владимира Путина, который фактически решительно усомнился в необходимости принятия подобной реформы, мы будем наблюдать интереснейший процесс, в просторечии называемый «переобуванием на лету». Однако, это может и не помочь — впереди выборы в городскую Думу Екатеринбурга, и есть основания полагать, что потери у ЕР окажутся велики. Тем более, что впереди митинговая протестная волна.
Царские дни, прошедшие в Екатеринбурге при большом стечении народа, увы, не объединили местное медиапространство. Страсти кипят, моментами перехлестывая допустимые этикой и правом нормы.
Одно из крупных информационных агентств даже посвятило материал тому факту, что паломники справляли нужду прямо на стены музеев в Литературном квартале Екатеринбурга. Крупные проблемы с организацией празднования действительно имели место, однако, все-таки нужно признать, что 100 тысяч верующих, участвовавших в крестном ходе, это факт и факт, который нужно, безусловно, уважать. Город показал себя с новой стороны — как религиозный паломнический центр страны. Мне кажется, что это хорошо.
Нормально и то, что в СМИ присутствуют разные, часто полярные точки зрения по поводу Царских дней. Это тоже показывает столицу Урала с положительной стороны — как толерантный город, где можно открыто высказывать свои убеждения. Как религиозные, так и атеистические.
Наступающая неделя будет еще более бурной. Поживем и увидим…
Фото превью: Донат Сорокин / justmedia.ru