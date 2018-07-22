Валерий Амиров: Пенсионная реформа, Царские дни — было жарко

Информационные акценты уходящей недели для ИА «Уральский меридиан» расставил доцент факультета журналистики УрФУ им. Б. Н. Ельцина Валерий Амиров:

Пенсионная реформа и Царские дни. Было жарко во всех смыслах…

Информационная неделя выдалась для Екатеринбурга и окрестностей исключительно насыщенной, однако, два события стоят в ней наособицу и заслуживают более широкого комментария.

Бурю эмоций в СМИ, блогосфере и социальных сетях вызвало голосование уральцев- единороссов Государственной Думе по вопросу пенсионной реформы. То есть те, кто никак от Пенсионного фонда не зависит, не пикнув, запустили процесс пенсионной реформы, отодвигающей пенсионный рубеж для женщин на восемь лет, а мужчин и вовсе ставящей перед перспективой не дожить до пенсии вовсе. Поскольку средняя продолжительность жизни в регионе лишь немного превышает 63 года.

Никто не строил особых иллюзий относительно исхода голосования по принятию законопроекта в первом чтении, но надеялись на то, что те, кто браво позиционируют себя народными трибунами, проявят принципиальность. А никто — не проявил.

Больше всего в комментариях достается депутату Андрею Альшевских , но и остальные тоже могут прочитать про себя массу интересного и яркого и узнать, что на самом деле думает о них избиратель.

После же выступления президента Владимира Путина , который фактически решительно усомнился в необходимости принятия подобной реформы, мы будем наблюдать интереснейший процесс, в просторечии называемый «переобуванием на лету». Однако, это может и не помочь — впереди выборы в городскую Думу Екатеринбурга, и есть основания полагать, что потери у ЕР окажутся велики. Тем более, что впереди митинговая протестная волна.

Царские дни, прошедшие в Екатеринбурге при большом стечении народа, увы, не объединили местное медиапространство. Страсти кипят, моментами перехлестывая допустимые этикой и правом нормы.

Одно из крупных информационных агентств даже посвятило материал тому факту, что паломники справляли нужду прямо на стены музеев в Литературном квартале Екатеринбурга. Крупные проблемы с организацией празднования действительно имели место, однако, все-таки нужно признать, что 100 тысяч верующих, участвовавших в крестном ходе, это факт и факт, который нужно, безусловно, уважать. Город показал себя с новой стороны — как религиозный паломнический центр страны. Мне кажется, что это хорошо.

Нормально и то, что в СМИ присутствуют разные, часто полярные точки зрения по поводу Царских дней. Это тоже показывает столицу Урала с положительной стороны — как толерантный город, где можно открыто высказывать свои убеждения. Как религиозные, так и атеистические.

Наступающая неделя будет еще более бурной. Поживем и увидим…