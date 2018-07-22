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Ведется расследование в отношении бывшего зампредседателя Комитета по делам развития и реформ пров. Шэньси
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Ведется расследование в отношении бывшего зампредседателя Комитета по делам развития и реформ пров. Шэньси 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сиань, 22 июля /Синьхуа/ — В настоящее время дисциплинарные и надзорные ведомства Китая проводят расследование в отношении бывшего зампредседателя Комитета по делам развития и реформ пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/, советника провинциального правительства У Синьчэна, который подозревается в серьезном нарушении дисциплины и закона. Об этом сообщили Комиссия КПК по проверке дисциплины и Надзорный комитет пров. Шэньси.
У Синьчэн родился в июле 1955 года в Шэньси. Он занимал должности заместителя секретаря Политико-юридической комиссии провинциального парткома и начальника Управления продовольствия пров. Шэньси. -0-
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