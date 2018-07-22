Ведется расследование в отношении бывшего зампредседателя Комитета по делам развития и реформ пров. Шэньси

Сиань, 22 июля / Синьхуа / — В настоящее время дисциплинарные и надзорные ведомства Китая проводят расследование в отношении бывшего зампредседателя Комитета по делам развития и реформ пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/, советника провинциального правительства У Синьчэна, который подозревается в серьезном нарушении дисциплины и закона. Об этом сообщили Комиссия КПК по проверке дисциплины и Надзорный комитет пров. Шэньси. У Синьчэн родился в июле 1955 года в Шэньси. Он занимал должности заместителя секретаря Политико-юридической комиссии провинциального парткома и начальника Управления продовольствия пров. Шэньси. -0-