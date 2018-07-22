Тагир Гизатуллин станет представителем Башкирии в Совете Федерации

Депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Тагир Гизатуллин будет представлять республику в Совете Федерации . Его кандидатура была одобрена на президиуме. Тагир Гизатуллин включен в состав комитета по социальной политике и здравоохранению. По словам Гизатуллина, он внес предложения об оценке экономических показателей реализации законодательства в сфере здравоохранения. — Мне поручена ответственная миссия — представлять молодежь Башкортостана. Завершившаяся сессия была посвящена работе над важными медицинскими и социальными вопросами. В частности, был рассмотрен вопрос о мониторинге законодательства в области охраны здоровья. Я внес предложения об оценке экономических показателей реализации законодательства в данной сфере. Уверен, что опыт, полученный мной в ходе работы в региональной молодежной палате и федеральном молодежном парламенте при Госдуме , будет реализован в высшем органе молодежного парламентаризма страны, — прокомментировал Тагир Гизатуллин.

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