Победителей конкурса «Парки Подмосковья» наградят в Домодедове 

Награждение победителей смотра‐конкурса «Парки Подмосковья» пройдет в воскресенье, 22 июля, в Домодедове. Площадку выделили на территории парка культуры и отдыха «Елочки». Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс‐службу министерства культуры Московской области.
В рамках фестиваля состоится презентация лучших практик современного паркового строительства, в которой учтены лучшие ландшафтные дизайны, креативные подходы к созданию зон отдыха и лучшие детские, а также танцевальные площадки.
Будут названы обладатели специальных материальных наград — от одного до 14 миллионов рублей. Проект «Парки Подмосковья» был начат в 2013 году. За пять лет количество парков в области увеличилось с 25 до 92, из которых 20 созданы практически с «нуля».
Для жителей возвели скейт-парки, пункты проката, летние кинотеатры, концертные залы и фитнес-залы. Участников и гостей «Фестиваля парков» ждут открытые мастер-классы, квесты, выступления популярных и известных артистов, пишет агентство.
Ранее сообщалось, что ремонт родника около храма Гребневской иконы Божией Матери подходит к завершению в подмосковном Пушкине. Уже готова крыша над родником, а также вырыт котлован под новую купель. Началось возведение кабинок-раздевалок.