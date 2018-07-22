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Опубликовано видео эвакуации «Белых касок» армией Израиля
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Опубликовано видео эвакуации «Белых касок» армией Израиля 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Армия Израиля эвакуировала из зоны военных действий на юге Сирии представителей неправительственной организации «Белые каски» и членов их семей. В результате около 800 человек были перевезены из САР через Израиль в Иорданию.
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