Электрички Башкирии перейдут на новое расписание

С 1 августа 2018 года информирование о времени отправления, прибытия и проследования пригородных поездов Башкортостанской пригородной пассажирской компании будет осуществляться по местному времени.

С изменениями можно ознакомиться на официальном сайте транспортной компании, мобильного приложения «Пригород», информационных стендах на вокзалах и остановочных пунктов в зоне ответственности ППК.

АО «Башкортостанская ППК» просит пассажиров заблаговременно планировать свои поездки и внимательно следить за изменениями в расписании движения пригородных поездов.

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