Мэр Владивостока пожелал успехов на новом месте работы директору парку им. Лазо на Санаторной

Глава Владивостока Виталий Веркеенко проверил работу городского парка культуры и отдыха имени Лазо на станции Санаторной. Итогом поездки стал большой перечень замечаний к работе данного МУПа и решение о смене директора, сообщает PRIMPRESS.

«Аренда лодки — 500 рублей в час, а они 10 тысяч в месяц аренду платят. Вот этот пляж отдаете за 60 тысяч рулей в год, а они душ платный делают по 50 рублей. Почему у этого сарая — 50 тысяч рублей в месяц аренда, а у пляжа — 20 тысяч? На каком основании рассчитывалась арендная плата? Кто вам мешал конкурсные процедуры провести? У МУПа нет средств даже тротуар для мамочек с колясками починить, а вы сдаете вне конкурсных процедур муниципальное имущество за копейки? Так поступает рачительный хозяин? Вы понимаете, что основная задача — обеспечить комфортные условия, качественный отдых для горожан и развитие территории. Где планы, где действия?".

Также глава города указал директору муниципального пляжа на недостаточное количество работающих туалетов. Сейчас на территории функционирует всего один туалет, что сказывается на комфортном пребывании отдыхающих в парке.