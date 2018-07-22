Ещё
Мэр Владивостока пожелал успехов на новом месте работы директору парку им. Лазо на Санаторной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр Владивостока пожелал успехов на новом месте работы директору парку им. Лазо на Санаторной 

Primpress 27 минут назад
Фото: Primpress
Глава Владивостока Виталий Веркеенко проверил работу городского парка культуры и отдыха имени Лазо на станции Санаторной. Итогом поездки стал большой перечень замечаний к работе данного МУПа и решение о смене директора, сообщает PRIMPRESS.
«Аренда лодки — 500 рублей в час, а они 10 тысяч в месяц аренду платят. Вот этот пляж отдаете за 60 тысяч рулей в год, а они душ платный делают по 50 рублей. Почему у этого сарая — 50 тысяч рублей в месяц аренда, а у пляжа — 20 тысяч? На каком основании рассчитывалась арендная плата? Кто вам мешал конкурсные процедуры провести? У МУПа нет средств даже тротуар для мамочек с колясками починить, а вы сдаете вне конкурсных процедур муниципальное имущество за копейки? Так поступает рачительный хозяин? Вы понимаете, что основная задача — обеспечить комфортные условия, качественный отдых для горожан и развитие территории. Где планы, где действия?".
Также глава города указал директору муниципального пляжа на недостаточное количество работающих туалетов. Сейчас на территории функционирует всего один туалет, что сказывается на комфортном пребывании отдыхающих в парке.
Primpress: последние новости
В перинатальном центре Приморья появилось новое оборудование для выхаживания младенцев Из-за профилактических работ в Приморье могут быть сбои в телевещании Порядка 130 тысяч рабочих мест создадут на Дальнем Востоке до 2025 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США извинились за «неловкую реакцию» на Путина1
«Это не президент, а преступник»34
«Это добровольное рабство»97
«Где логика?»30
Ассанжа лишат убежища26
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение