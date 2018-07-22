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Якутии выделили 1,9 млрд рублей из федерального бюджета на железную дорогу
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Якутии выделили 1,9 млрд рублей из федерального бюджета на железную дорогу 

RT на русском 32 минуты назад
Якутия получила 1,9 млрд рублей из федерального бюджета на достройку железной дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Якутии.
«Достройка железной дороги до посёлка Нижний Бестях долгие годы затягивалась, но благодаря поддержке федерального правительства на эти цели выделено 1,9 миллиарда рублей, и сейчас генеральный подрядчик «Железные дороги Якутии» приступил к работам», — приводятся слова врио главы Якутии Айсена Николаева.
Он выразил уверенность в том, что к концу 2018 года будет полностью открыто грузовое и пассажирское сообщение.
Ранее сообщалось, что строители завершают укладку железнодорожных путей к Крымскому мосту.
RT на русском: последние новости
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