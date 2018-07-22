Спасательница Малибу! Ольга Крутая восхитила фигурой в красном купальнике

Бизнесвумен опубликовала яркое фото из отпуска.

54-летняя супруга композитора Игоря Крутого Ольга выглядит просто восхитительно! Бизнесвумен всегда выбирает стильные наряды, подчеркивающие ее шикарную фигуру. Слитный красный купальник, в котором Крутая позирует на фоне моря, — не исключение.

«Вы шикарна! Идеал женской красоты! Восхищаюсь вами!», «Какая шикарная фигура! Ольга, откройте секрет потрясающей красоты», «О мамма мия! Девушка вам сколько лет?», «Ольга, отлично выглядите! Прекрасная фигура! Вы образец для подражания», «Восхищаюсь! От всей души! Вы просто невероятная!» — подписчики осыпали Ольгу комплиментами.

А вам нравится, как выглядит Ольга Крутая?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram