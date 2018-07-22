Ей 54?! Ольга Крутая показала стройную фигуру в красном купальнике

Супруга композитора Игоря Крутого продемонстрировала, что выглядеть классно в купальнике можно в любом возрасте.

Игорь и Ольга Крутые сейчас отдыхают с дочерью Александрой на Сардинии. В Instagram супруга композитора опубликовала свое пляжное фото в ярко-красном купальнике и показала подтянутую фигуру.

— написала Крутая.

Фолловеры Ольги, конечно, начали восхищаться не итальянским летом, а телом Крутой. «Ах) красавица))», «Браво!», «Секси», «Для 54 лет — браво!», «Супер», «Какая фигура! Молодец!», «Восхищаюсь! От всей души! Вы просто невероятная!», «Красотка!», «Как всегда, вдохновляете», «О мамма мия! Девушка вам сколько лет? Млада дама», «Какая шикарнаяфигура! Ольга, откройте секрет потрясающей красоты», «Сочно», «Вы шикарна! Идеал женской красоты! Восхищаюсь вами!», — пишут они в комментариях.