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Светлинский район Оренбуржья затягивает программу «Комфортная городская среда»
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Светлинский район Оренбуржья затягивает программу «Комфортная городская среда» 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Светлинского района Оренбургской области жалуются на то, что в райцентре до сих пор не началось благоустройство по программе «Комфортная городская среда». В поселке Светлый ходят слухи о том, что благоустройства в монотерритории не будет — якобы местные власти не смогли получить деньги на инфраструктурный проект.
Комментарий: результаты торгов были аннулированы из-за нарушений
Как сообщил представитель районной администрации, ремонт и оборудование общественных пространств в Светлом пока не начались из-за проблем с документами, но будут проводиться, как и планировалось, в 2018 году.
В региональном управлении ФАС сообщили, что местные власти допустили нарушения при проведении торгов, из-за чего они были аннулированы. Нарушения заключались в завышении требований к подрядчику — в частности, местная администрация искала компанию, которая будет работать на объектах без выходных. Чтобы выбрать подрядчиков, светлинским чиновникам придется устранить нарушения и провести торги заново.
Фото: pixabay.com
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