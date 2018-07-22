Светлинский район Оренбуржья затягивает программу «Комфортная городская среда»

Жители Светлинского района Оренбургской области жалуются на то, что в райцентре до сих пор не началось благоустройство по программе «Комфортная городская среда». В поселке Светлый ходят слухи о том, что благоустройства в монотерритории не будет — якобы местные власти не смогли получить деньги на инфраструктурный проект.

Комментарий: результаты торгов были аннулированы из-за нарушений

Как сообщил представитель районной администрации, ремонт и оборудование общественных пространств в Светлом пока не начались из-за проблем с документами, но будут проводиться, как и планировалось, в 2018 году.

В региональном управлении ФАС сообщили, что местные власти допустили нарушения при проведении торгов, из-за чего они были аннулированы. Нарушения заключались в завышении требований к подрядчику — в частности, местная администрация искала компанию, которая будет работать на объектах без выходных. Чтобы выбрать подрядчиков, светлинским чиновникам придется устранить нарушения и провести торги заново.

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