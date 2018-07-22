Британский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма

Самолет военно-воздушных сил Великобритании Raytheon Sentinel R1 был замечен у берегов Крыма Краснодарского края . Сообщается, что судно с номером ZJ691 взлетело с британской военной базы Акротири ( Кипр ) в 14:11 мск и направилось в сторону России

Как пишет «Экономика сегодня», самолет не менее двух раз облетел Крым. Разведмиссию борт завершил в 16:07 мск.

Кстати, в июне у государственной границы РФ наблюдалась активность иностранных разведывательных самолетов. Всего за неделю было замечено двенадцать бортов у морских и воздушных границ. Дежурные силы ПВО провели вылеты и осуществили перехват летательных аппаратов. Российские летчики сопровождали суда, нарушений воздушного пространства зафиксировано не было.