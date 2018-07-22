Ещё
ТОП популярных ушедших авто, по которым скучают россияне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ТОП популярных ушедших авто, по которым скучают россияне 

Car.ru 34 минуты назад
Фото: Car.ru
Несмотря на свою популярность среди российских автолюбителей, некоторые модели иномарок покинули отечественный рынок.
Прежде всего, россияне ностальгируют по легендарному Daewoo Matiz, который позже стал выпускать узбекский Ravon.
Компакт-хэтч довольно длительное время находился на пике популярности среди самых дешевых автомобилей. В 2008 году Matiz в базовой комплектации стоит от 185 тысяч рублей и за эти деньги клиент получал 0,8-литровый мотор силой в 51 л.с. или 1,0-литровый агрегат мощностью 63 л.с.
В последний раз с конвейера эта модель сошла нынешним летом из-за «моральной устарелости».
Еще одна популярная модель среди отечественных автомобилистов — Hyundai ix35 который покинул авторынок РФ в 2015 году. после пяти лет успешных продаж. Стоимость бюджетного кроссовера начиналась с 1 199 900 рублей. Позже его сменил популярный Hyundai Tucson.
Третьим в списке самых популярных бюджетных моделей, покинувших отечественные салоны, стал автовазовская LADA Samara. Выпуск этой модели был налажен в 1984 году и продолжался в течение 30 лет. В модельном ряду Samara сменила Lada Granta, которая и сегодня пользуется спросом.
Car.ru: последние новости
Кроссовер Hyundai Tucson оригинально обновился для авторынка Китая Стоимость автомобилей в России увеличится на 59% Презентация нового BMW X6 ожидается весной 2019 года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США извинились за «неловкую реакцию» на Путина1
«Это не президент, а преступник»40
«Где логика?»40
«Это добровольное рабство»107
Ассанжа лишат убежища28
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение