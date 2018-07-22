ТОП популярных ушедших авто, по которым скучают россияне

Несмотря на свою популярность среди российских автолюбителей, некоторые модели иномарок покинули отечественный рынок.

Прежде всего, россияне ностальгируют по легендарному Daewoo Matiz, который позже стал выпускать узбекский Ravon.

Компакт-хэтч довольно длительное время находился на пике популярности среди самых дешевых автомобилей. В 2008 году Matiz в базовой комплектации стоит от 185 тысяч рублей и за эти деньги клиент получал 0,8-литровый мотор силой в 51 л.с. или 1,0-литровый агрегат мощностью 63 л.с.

В последний раз с конвейера эта модель сошла нынешним летом из-за «моральной устарелости».

Еще одна популярная модель среди отечественных автомобилистов — Hyundai ix35 который покинул авторынок РФ в 2015 году. после пяти лет успешных продаж. Стоимость бюджетного кроссовера начиналась с 1 199 900 рублей. Позже его сменил популярный Hyundai Tucson.

Третьим в списке самых популярных бюджетных моделей, покинувших отечественные салоны, стал автовазовская LADA Samara. Выпуск этой модели был налажен в 1984 году и продолжался в течение 30 лет. В модельном ряду Samara сменила Lada Granta, которая и сегодня пользуется спросом.