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Составлен топ-3 бюджетных автомобилей, по которым скучают россияне
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Составлен топ-3 бюджетных автомобилей, по которым скучают россияне 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Названы недорогие автомобили, производство которых россияне хотели бы возобновить. Первое место в рейтинге лучших машин, которых на российском рынке уже не встретишь, занял южнокорейский Daewoo Matiz. Как сообщает ФАН, некоторое время автомобиль продолжали выпускать с конвейера в Узбекистане. Но представители концерна решили остановить производство текущим летом, объяснив это «моральной устарелостью» модели.
Серебро покинувших рынок авто занял Hyundai ix35, с которым автомобилисты простились три года назад. Производители заменили любимый многими кроссовер моделью Hyundai Tucson.
Замыкает тройку лидеров отечественная Lada Samara. Россияне до сих пор вспоминают машину добрым словом, несмотря на то, что линейку продолжила более современная Lada Granta.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что специалисты назвали неприхотливые машины с невысокой ценой и дешевым обслуживанием. Первое место рейтинга занял Volkswagen Golf четвертого поколения. На втором месте оказался автомобиль Nissan Almera 2000 года выпуска. Третье место рейтинга отдали Renault Logan первого поколения.
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