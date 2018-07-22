Цифровизация в лицах: кто и как строит новую экономику

На острове Русский закончился образовательный интенсив «Остров 10-21», в рамках которого команды из администраций 34 регионов по 16 часов в сутки слушали лекции и нарабатывали практику постановки и выполнения задач, связанных с цифровизацией экономики. Вместе с региональными чиновниками участие в интенсиве принимали технологические предприниматели и талантливые школьники и студенты.

Кампус Дальневосточного федерального университета, больше тысячи участников, среди которых аналитики данных, инженеры, студенты, талантливые школьники, а также региональные и федеральные чиновники со всей страны. Все проходили жесткий конкурсный отбор, то есть заместитель губернатора, просто заучивший модное слово «цифровизация», не мог попасть на этот интенсив — он должен был соответствовать, рассказывает директор АНО «Университет 20.35» Василий Третьяков:

Василий Третьяков директор АНО «Университет 20.35» «Выбирали мы их с помощью специальных цифровых инструментариев. Это были тесты, игры, определенная онлайн-среда, в которой они себя как-то проявили на протяжении почти трех недель отбора, а всего в нашу электронную среду на протяжении всего периода отбора пришло около 30 тысяч человек. Меньше 10 тысяч из них оставили достаточно комплексный цифровой след, на основе которого в два этапа был отобран тот контингент, который мы видим здесь».

Такой отбор, например, прошли члены команды администрации Томской области . Но они приехали не только учиться, но и учить. Предложенный кейс — анализ данных по выпускникам томских вузов. Из соцсетей берется информация о том, какое учебное заведение закончил тот или иной человек. Из пенсионного фонда администрация узнает, в каком городе, куда именно и на какую зарплату он устроился. Региону это позволяет понять, что нужно сделать для того, чтобы талантливые выпускники как можно дольше оставались на малой родине. Вузы в перспективе получат, наверное, самый объективный рейтинг, куда могут устроиться их выпускники.

Опыт работы с подобным набором данных можно масштабировать и на другие направления, поэтому в команде далеко не только представители образования, говорит заместитель губернатора Томской области Андрей Антонов

Андрей Антонов заместитель губернатора Томской области «Это экономика, это вопросы, связанные со здравоохранением, со взаимоотношениями с промышленными партнерами, и многие другие области. Мы сейчас создаем в проекте такое „солнышко“, то есть ядро анализа, и каждая отрасль — здравоохранение, образование — с точки зрения развития инфраструктуры должны дальше сделать расшивку тех вопросов, которые необходимы. Задача такая — использовать большие открытые данные и запустить их в 2019 году уже в управленческих решениях».

На интенсив «Остров 10-21» попали представители администраций более 30 регионов. На самом деле чиновников, интересующихся цифровизацией, гораздо больше. По признанию организаторов из Агентства стратегических инициатив , до недавних пор часто можно было встретить нежелание консервативно настроенных руководителей что-то менять в устоявшейся практике. После губернаторских ротаций последнего времени в АСИ выстроилась очередь из просящих: помогите нам все цифровизировать, мы не умеем, но хотим.

По требованию премьер-министра во всех ключевых министерствах должны появиться заместители по цифровизации — так называемые CDO (Chief Data Officer). Это та аббревиатура, к которой всем нужно быстро привыкать, говорит директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков , недавно назначенный спецпредставителем президента РФ по вопросам цифрового развития:

Дмитрий Песков директор направления «Молодые профессионалы» АСИ «У CDO две расшифровки: это Chief Digital Officer и Chief Date Officer. Digital — это про все, а Date — это простой работяга, который умеет работать с данными, извлекать из них знания и основания для принятия управленческого решения. Мы здесь про второе. Digital Twin, цифровые двойники, это значит, что у вас на каждом этапе, когда вы делаете материальный объект, возникает его цифровой двойник, и вы можете предсказывать, когда у вас что-то сломается, где надо дозаказать ту или иную деталь. Все начинайте учить, особенно те, у кого производственный бизнес. Если вы что-то проектируете и производите и у вас нет своего Digital Twin, вы неконкурентоспособны».

За направление Digital Twin на интенсиве «Остров 10-21» отвечал профессор петербургского политеха, руководитель Центра компьютерного инжиниринга Алексей Боровков. Говорить предметно эксперту позволяет тот факт, что он участвовал в разработке проекта президентского лимузина «Кортеж», в котором применение технологии «цифрового двойника» позволило снизить количество краш-тестов с использованием реально построенного автомобиля до одного. Это настоящее, без которого будущее невозможно, считает Боровков:

Алексей Боровков руководитель Центра компьютерного инжиниринга «Как происходит проектирование традиционно? Мы пытаемся довести изделия до определенных параметров через испытание. С первого раза не получается, возвращаемся, изменяем, делаем опытный образец, опять испытываем. Это несколько таких циклов — долго, дорого, денег не хватает, не всегда получается и так далее. Как перестраивается проектирование? Сдаются все целевые показатели, характеристики и ограничения — финансовые, временные, производственные, получается набор характеристик порядка 40-50 тысяч. В традиционном производстве работает стандартно 400-500 характеристик, дальше идут испытания. Это первое. Второе — большая доля виртуальных испытаний, во время проектирования проводятся сотни испытаний каждый день. Все это направлено на снижение доли объемных натурных испытаний, потому что они дорогие. И мы ставим себе задачу, чтобы проходить натурные испытания с первого раза».

На «Острове» Боровков читал лекцию по этой теме. А что касается практики, некоторые заместители губернаторов даже пытались самостоятельно программировать. Симулировать интерес было невозможно: каждый слушатель носил на теле специальный датчик, который отслеживал уровень стресса в тот или иной момент. В ситуационном центре организаторы установили большую интерактивную карту, по которой следили за каждым участником. Если сигнал показывает, что человеку скучно, на следующий день его перенаправляют на те треки, где он, скорее всего, уже не уснет. Это технологии образования будущего.

Впрочем, новейшие технологии могут уже сегодня служить вполне прикладным целям. Так, с помощью этих датчиков организаторы интенсива увидели, как двое участников купались в то время, когда нельзя, и в том месте, где нельзя. Санкций, насколько известно, не последовало. В конце концов, и за цифровую экономику отвечают все-таки люди.