Географическая экспедиция «Байкал-Аляска» прибыла на Чукотку

Анкоридж (США, ТАСС , 22 июля. Российская историко-географическая экспедиция «Байкал-Аляска», следующая на надувном катамаране морского класса «Искатель» из Петропавловска-Камчатского штат Аляска ), прибыла в воскресенье в чукотский поселок Провидения, где предусмотрена остановка на несколько дней. Об этом сообщила ТАСС представитель экспедиции Анна Важенина.

По ее словам, здесь члены экипажа будут снимать для документального фильма праздник морских охотников Чукотки «Берингия», который проходит в соседнем населенном пункте — селе Новое Чаплино.

"В последний день был шторм, у катамарана сломался двигатель, но экипаж успел прибыть к празднику морских зверобоев. В Провидения экспедиция была уже ранним утром, после чего сразу отправилась в Новое Чаплино на автомобиле. После праздника члены экипажа приступят к починке мотора, им помогут сотрудники того же предприятия, что и в Анадыре , когда чинили сломанную мачту", — рассказала Важенина.

Об экспедиции

С Провидения стартует второй этап экспедиции этого года, маршрут которого проляжет через Берингов пролив. Сейчас рассматриваются варианты прямого перехода из Провидения в Ном, а также — с коротким заходом на остров Святого Лаврентия. Окончательное решение о маршруте будет принято через несколько дней в зависимости от погоды и течений.

Перед этим члены экипажа, полностью состоящего из россиян, закупят недостающую провизию, воду и горючее. Также в Провидения сойдет один из членов экспедиции, после чего в ней останется четыре человека.

Второй этап экспедиции стартовал 17 июня в Петропавловске-Камчатском. Длина маршрута, пролегающего через Анадырь, Ном, Датч-Харбор и Анкоридж, составит 6 тыс. км. В прошлом году катамаран «Искатель» прошел от Иркутска до Камчатки 7 тыс. км.