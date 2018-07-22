В Башкирии снизился уровень безработицы 

В Башкирии зафиксировано снижение уровня безработицы. Об этом сообщает «РИА Рейтинг». Согласно данным Росстата, по итогам марта-мая 2018 года уровень безработицы в России снизился и составил 4,9%, в то время как за аналогичный период 2017 года показатель составлял 5,3%. При этом численность рабочей силы за прошедший год увеличилась. Так же стоит отметить, что сокращение числа безработных наблюдается на фоне роста номинальных зарплат.
По мнению экспертов «РИА Рейтинг», во второй половине 2018 года уровень безработицы существенно меняться не будет. Возможно сезонное снижение в связи с увеличением спроса на «рабочие руки» во время сбора урожая в сельском хозяйстве, но значительное влияние на итоговый результат этот всплеск вряд ли окажет.
Лидером по положительной динамике стала Республика Алтай, где уровень безработицы снизился на 3,1 процентных пункта до 9,9%.
Самый низкий уровень безработицы наблюдается в Москве (1,3%), Санкт-Петербурге (1,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (2%), Ханты-Мансийской автономном округе — Югре (2,4%) и Московской области (2,7%).
Добавим, что в Башкирии, наряду с Пермским краем, зафиксирован самый высокий уровень безработицы в Приволжском федеральном округе. По данным Росстата, индекс безработицы в республике составил 5,4%.
Численность рабочих ресурсов в регионе насчитывает 1957,7 тысяч человек. Из них безработных — 105,7 тысяч человек.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook