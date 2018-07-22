Ещё
В Башкирии снизился уровень безработицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии снизился уровень безработицы 

ГОРОБЗОР.РУ 54 минуты назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Башкирии зафиксировано снижение уровня безработицы. Об этом сообщает «РИА Рейтинг». Согласно данным Росстата, по итогам марта-мая 2018 года уровень безработицы в России снизился и составил 4,9%, в то время как за аналогичный период 2017 года показатель составлял 5,3%. При этом численность рабочей силы за прошедший год увеличилась. Так же стоит отметить, что сокращение числа безработных наблюдается на фоне роста номинальных зарплат.
По мнению экспертов «РИА Рейтинг», во второй половине 2018 года уровень безработицы существенно меняться не будет. Возможно сезонное снижение в связи с увеличением спроса на «рабочие руки» во время сбора урожая в сельском хозяйстве, но значительное влияние на итоговый результат этот всплеск вряд ли окажет.
Лидером по положительной динамике стала Республика Алтай, где уровень безработицы снизился на 3,1 процентных пункта до 9,9%.
Самый низкий уровень безработицы наблюдается в Москве (1,3%), Санкт-Петербурге (1,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (2%), Ханты-Мансийской автономном округе — Югре (2,4%) и Московской области (2,7%).
Добавим, что в Башкирии, наряду с Пермским краем, зафиксирован самый высокий уровень безработицы в Приволжском федеральном округе. По данным Росстата, индекс безработицы в республике составил 5,4%.
Численность рабочих ресурсов в регионе насчитывает 1957,7 тысяч человек. Из них безработных — 105,7 тысяч человек.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Тело менеджера УМПО обнаружили под Сафроновским мостом в Уфе Жители Уфы останутся без света в течение дня Финалистку конкурса красоты из Башкирии убили из-за авто
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США извинились за «неловкую реакцию» на Путина1
«Это не президент, а преступник»37
«Где логика?»38
«Это добровольное рабство»100
Ассанжа лишат убежища27
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение