В Башкирии снизился уровень безработицы

Башкирии зафиксировано снижение уровня безработицы. Об этом сообщает «РИА Рейтинг». Согласно данным Росстата, по итогам марта-мая 2018 года уровень безработицы в России снизился и составил 4,9%, в то время как за аналогичный период 2017 года показатель составлял 5,3%. При этом численность рабочей силы за прошедший год увеличилась. Так же стоит отметить, что сокращение числа безработных наблюдается на фоне роста номинальных зарплат.

По мнению экспертов « РИА Рейтинг», во второй половине 2018 года уровень безработицы существенно меняться не будет. Возможно сезонное снижение в связи с увеличением спроса на «рабочие руки» во время сбора урожая в сельском хозяйстве, но значительное влияние на итоговый результат этот всплеск вряд ли окажет.

Лидером по положительной динамике стала Республика Алтай , где уровень безработицы снизился на 3,1 процентных пункта до 9,9%.

Добавим, что в Башкирии, наряду с Пермским краем , зафиксирован самый высокий уровень безработицы в Приволжском федеральном округе. По данным Росстата, индекс безработицы в республике составил 5,4%.

Численность рабочих ресурсов в регионе насчитывает 1957,7 тысяч человек. Из них безработных — 105,7 тысяч человек.

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