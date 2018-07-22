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Правозащитники сообщили о задержании учёного после обысков в Роскосмосе
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Правозащитники сообщили о задержании учёного после обысков в Роскосмосе 

Говорит Москва 1 час назад
Об этом написал в своём блоге член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев. По его словам, 74-летнего Кудрявцева доставили в следственный изолятор в пятницу. Правозащитнику не дали пообщаться с задержанным. Официального подтверждения этой информации не поступало.
Ранее в прессе сообщалось, что сотрудники ФСБ провели обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Следственные действия связаны с делом о передаче данных о российских гиперзвуковых проектах западным спецслужбам.
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