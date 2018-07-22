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Укрощая ветер: лучшие направления для любителей кайтинга
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Укрощая ветер: лучшие направления для любителей кайтинга 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
С появлением сервиса www.nowboat.com больше не нужно тратить свои силы на организацию поездки или полагаться на удачу — на сайте представлены специально подготовленные предложения от проверенных местных операторов на любой вкус и кошелек. Вам остается только зайти на сайт, выбрать направление, отправиться в путешествие и наслаждаться общением со стихией. Записывайте 4 лучших направления для кайтинга в этом сезоне.
Сардиния, Италия
Сардиния — одно из лучших направлений для кайтинга в Италии. В особенности местность Сан Джованни ди Синис на западе острова — с идеальным ветром и невероятной красоты пейзажами. Спортивную программу можно совместить с экскурсиями в близлежащие Ористано и Таррос, посещением национальных парков, ремесленных мастерских, рыбацких деревушек, рынков и кулинарными мастер-классами в академии «мишленовского» шеф-повара Роберто Пеца. Недельный тур на парусной яхте из Ористано с обучением кайтингу, яхтингу и серфингу, питанием, оборудованием, экскурсиями и кулинарными мастер-классами — от 72664 рублей на человека.
Хургада, Египет
Кайтинг в Египте — это возможность совместить отдых на уровне 5* отеля с насыщенной спортивной программой. Круглогодичное лето, устойчивый ветер и комфортные пологие лагуны в районе Хургады делают это направление идеальным для начинающих кайт-серферов. В качестве бонуса — снорклинг и знакомство с одним из самых красивых уголков подводного мира на планете! Недельный тур на яхте из Хургады с полным пансионом и гидом — от 57984 рублей на человека.
Остров Эвбея, Греция
Час на яхте из Афин — и вы в кайтсерферском раю, пока еще не открытом для массового туризма. Эвбея — второй по величине остров Греции и одно из самых ветреных мест в стране с идеальными условиями для кайтинга практически круглый год. А на расположенных неподалеку крошечных островах Петали можно найти уединенные и спокойные лагуны, чтобы отдохнуть от волн или попробовать свои силы на сапборде. Недельный круиз на парусной яхте из порта Рафти (Афины) с инструктором по кайтингу и 3-разовым питанием — от 99087 рублей на человека.
Сент-Винсент и Гренадины, Карибский бассейн
Карибы — одно из самых популярных направлений для яхтинга и отдыха на воде. Любители красивых пейзажей и красивой жизни приезжают сюда за солнцем и идеальным загаром, а фанаты кайтинга выбирают это направление из-за ровного ветра и проверенных спотов, подходящих как для новичков, так и для продвинутых спортсменов. Будучи в этих краях, стоит посетить самый маленький в мире остров Мопион, самый большой коралловый риф на Карибах — Кануан — и национальный парк Тобаго с уникальной флорой и фауной как на земле, так и под водой. Недельный круиз на катамаране из бухты Клифтон с кайт-гидом, экскурсиями, 3-разовым питанием, фото— видео— и дрон-съемкой — от 113032 рублей на человека.
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