Как власти Ростова продвигают инициативы под видом народа 

Сервис «Активный ростовчанин» предназначен для выявления наиболее востребованных горожанами инициатив по улучшению условий жизни в городе Ростове-на-Дону, а также для получения мнения горожан в ответ на инициативы городских властей, так сказано в описании сервиса. Однако как показывает его статистика, с 2016 года рассмотрена всего лишь 31 инициатива, из них три размещены самой администрацией Ростова-на-Дону. Например, инициатива, опубликованная 19 мая, с просьбой помочь 600 семьям получить долгожданное жилье, а также требованием немедленно прекратить препятствовать застройке социального жилья на улице Вересаева (Александровская роща). Если прочитать эту инициативу, можно сразу заметить, что писал ее вероятно не обманутый дольщик. Текст составлен очень грамотно, как стилистически, так и грамматически. В обращении приводятся точные (официальные) цифры о количестве обманутых дольщиков. В очень сжатые сроки инициатива набрала необходимое количество голосов и оперативно рассмотрена местными чиновниками. В ответе властей было указано, что инициатива уже фактически реализуется в Ростове-на-Дону, так как в настоящее время разрабатываются проекты планировки и межевания территории по улицы Вересаева, в границах которой и расположен земельный участок под жилую застройку.