«Разведка боем в 1944 году»: в Хохловке проведут реконструкцию сражения Великой Отечественной войны

Основой сценария боя станут действия батальона при разведке противника боем

4 и 5 августа в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» состоится XI Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Большие маневры на Хохловских холмах». Первый день фестиваля будет полностью посвящен истории средневековья, второй день — истории Великой отечественной войны. В фестивале примут участие клубы исторической реконструкции из разных городов России , ближнего и дальнего зарубежья.

В первый день фестиваля, 4 августа, с 12:00 до 18:00 перед Преображенской церковью участники проведут средневековые бои First Class. Турниры из лука можно увидеть с 12:00 до 15:00 у Сторожевой башни, Богородицкой церкви и соляного комплекса. Также посетители смогут посмотреть выставку обмундирования, снаряжения и военной техники. Здесь же научат плести кольчугу, стрелять из лука и даже из пушки.

На второй день фестиваля, 5 августа, с 10:00 до 16:00, можно ознакомиться с образцами военной техники периода Великой отечественной войны, сыграть в квест «А ты участвовал в маневрах?»

Участники проведут средневековые бои — Самое зрелищное мероприятие этого дня — реконструкция разведки боем 1944 год. Тематика фестиваля в основном посвящена 7-му отдельному гвардейскому мотоциклетному разведывательному Пражскому батальону 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса, — рассказали организаторы фестиваля. — Этот батальон использовал много различной техники — легкие бронеавтомобили БА-64, мотоциклы М-72 и автомобили ГАЗ-67Б и ГАЗ-АА. Поэтому зрители увидят много военной и мотоциклетной техники сороковых годов. Так же в батальоне существовала рота противотанковых орудий и рота связи.

Основой сценария реконструкции боя станут действия батальона при разведке позиций противника боем. Все построения, передвижения и тактика в бою батальона будут основаны на наставлении «Разведчику подвижных войск» издания 1943-го года.

Гости фестиваля также смогут попробовать солдатскую кашу, сваренную по рецептам военного времени и услышать песни военных лет.

Попасть на фестиваль пермяки смогут по входным билетам в музей.

Как прошли маневры в прошлом году и какой именно бой реконструировали участники, можно посмотреть в фоторепортаже 59.ru.

28 и 29 июня в Хохловке также пройдет фестиваль KAMWA-2018. Темой фестиваля станут древнерусские племена. С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте 59.ru.