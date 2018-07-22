Рабочая неделя в омском Амуре начнется без холодной воды

Под отключение попадает больше десятка зданий, на пониженном давлении будут работать водоразборные колонки в частном секторе. Завтра, 23 июля, сотрудники «ОмскВодоканала» будут подключать новый трубопровод, расположенный на улице 22-го Партсъезда, 100/1. Из-за этого пройдет плановое отключение холодной воды. Ее не будет с 11 до 24 часов 23 июля.

Под отключение попадают административные здания, где расположены производственные корпуса, магазины и офисы разных компаний. Они располагаются по адресам ул. 22-го Партсъезда, 98б, 98г, 100/1, 98 к3, 98 к3а, 98 к2, 98 к2 лит Ф; ул. Зеленая, 10, 12, 13. Также без холодной воды останутся жители многоквартирного дома на 2-й Барнаульская, 12.

На пониженном давлении будут находиться абоненты по адресам:

— ул. Раздольная, 1, 2, 4, 8, 12, 14, 4 — водоразборные колонки;

— ул. 22-го Партсъезда, 97, 98в, 98а, 100/3,100к2, 103а;

— ул. Успешная, 51;

— ул. Зеленая, 16;

— ул. Каховского, 7;

— ул. Завертяева, 20 к1 (ж/д 10-эт.);

— Частный сектор улиц Петровского, Драверта, Ядринцева, Вяткина.