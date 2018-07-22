«Русский Тесла»: что случилось с ученым Михаилом Филипповым

Буквально за сутки до своей кончины Михаил Филиппов отослал письмо в редакцию « Санкт-Петербургских ведомостей ». В тексте письма Филиппов сообщил, что совершил грандиозное открытие и теперь знает, как передавать взрывную волну на расстоянии. На следующий день при весьма странных обстоятельствах ученый ушел из жизни.

Гений во всем

Михаил Михайлович Филиппов появился на свет в селении Окнино на Украине в 1858 году. Будучи сыном знатных родителей, мальчик получил прекрасное образование и уже в юности знал несколько языков. Михаил закончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета и физико-математический факультет университета в Одессе.

Ко всему прочему Филиппов отлично владел пером и писал исторические романы, разбирался в философии, а также переводил труды иностранных ученых на различные языки и издавал собственный журнал «Научное обозрение».

Смерть в лаборатории

11 июня 1903 года Михаил Филиппов снова засиделся в своей лаборатории допоздна. Никто этому не удивился, поэтому и труп ученого нашли только на следующий день. Филиппов лежал на полу, лицом вниз. Судя по повреждениям на лице, Михаил Михайлович потерял сознание до того, как упал с высоты своего роста. Видимо, он даже рефлекторно уже не смог ни подставить руки, ни как-либо изменить хотя бы положение головы.

Согласно официальному заключению, Филиппов скончался внезапно в результате инсульта, случившегося прямо в процессе работы. Однако некоторые обстоятельства, предшествовавшие его гибели и произошедшие после нее, вызывают определенные сомнения в том, что смерть ученого носила исключительно естественный, а не насильственный характер.

Убийство?

Во-первых, за несколько часов до того, как Филиппова хватил удар, он отослал в газету «Санкт-Петербургские ведомости» письмо, в котором поведал, что изобрел способ, благодаря которому можно будет передавать энергию взрыва на несколько километров. Филиппов был уверен (и он об этом тоже написал): с этого момента войны на планете прекратятся навсегда, потому как потеряют какой-либо смысл. В самом деле, если взрыв можно передавать куда угодно, то как воевать? Возможно, кто-то, будучи в курсе открытия ученого, был заинтересован в том, чтобы мир никогда не узнал о нем.

Во-вторых, все рукописи и аппаратура из лаборатории Михаила Филиппова исчезли сразу после обнаружения его тела полицией. Вроде как их конфисковали для расследования дела. Однако после оглашения причины смерти ни бумаги, ни приборы на место не вернули.

Ну, и, в-третьих, Михаил Филиппов на момент смерти был еще совсем не старым человеком. Через несколько дней ему должно было исполниться 45 лет. А, согласно статистике, от инсульта умирают чаще всего люди пожилые, а именно в возрасте старше 65 лет. Хотя, конечно, эти данные относятся к нашему времени. Да и из каждого правила всегда бывают исключения. Но кто знает?