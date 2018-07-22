Контроль над загрязнением в Китае содействует улучшению здоровья населения — исследование

Пекин, 22 июля / Синьхуа / — Согласно недавнему исследованию, китайский план действий по предупреждению и контролю над загрязнением содействует улучшению здоровья населения.

Китай обнародовал План действий по предупреждению и контролю над загрязнением в 2013 году и в прошлом году выполнил все намеченные в нем основные задачи.

Ученые из института здравоохранения Пекинского университета с 2013 по 2017 год анализировали данные мониторинга качества воздуха и показатели смертности в 74 китайских городах, чтобы оценить влияние загрязнения атмосферы на здоровье населения.

По итогам обследования, в период с 2013 по 2017 год среднегодовая концентрация твердых частиц РМ2,5, РМ10 и диоксида серы в воздухе в этих 74 городах сократилась на 33,3, 27,8 и 54,1 процента соответственно.

В 2017 году в обследованных городах было зафиксировано на 47 тыс. меньше смертей, и число лет жизни, потерянных в связи с загрязнением воздуха, сократилось на 710 тыс. по сравнению с 2013 годом. Это свидетельствует о заметном улучшении здоровья населения.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Lancet Planetary Health, было также выявлено, что Китаю необходимо усилить меры контроля над выбросами озона и диоксида азота.

В июле Китай опубликовал трехлетний план действий по контролю над загрязнением, в котором закреплены график и дорожная карта улучшения качества воздуха. В соответствии с планом, качество воздуха в Китае и удовлетворенность населения им должны значительно повыситься в течение следующих трех лет. -0-