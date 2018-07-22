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На площадь Маркса съехались пожарные машины
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На площадь Маркса съехались пожарные машины 

ngs.ru 46 минут назад
Фото: ngs.ru
Утром, 22 июля, на площади Маркса в Новосибирске случился пожар — сотрудиники МЧС приехали к зданию гостиницы «Миротель».
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