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Ростовчанка пожаловалась на бездействие после звонка в службу 112
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Ростовчанка пожаловалась на бездействие после звонка в службу 112 

Ростовские Вести 50 минут назад
Фото: Ростовские Вести
Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась в соцсетях на бездействие экстренных служб. По словам автора публикации Александры Х., после обращения на номер «112», по поводу опасно свисающих веток деревьев и проводов рядом с жилым домом, прошло семь недель, но никаких действий так не предпринято. «Прошу помощи в группе, так как Администрация и Управляющая компания бездействуют, что может привести к трагедии. Полтора месяца назад было обращение в 112 по поводу опасно свисающих веток над тротуаром и дорогой и проводами по адресу Добровольского 15/1 с северного бока дома. 112 передали сигнал ответственным. Через 20 минут после обращения в 112, мне перезвонила женщина видимо с администрации или управляющей, уточнила всю информацию. И вот прошло 7 недель, а ветки, которые вот вот переломятся все еще на месте. Совсем недавно ветка меньшего размера убила девушку на Пушкинской, их ничему не учит история, спишут потом на штормовую погоду», — рассказала Александра. В этой связи важно отметить, что на протяжении последней недели МЧС неоднократно объявляло о штормовых предупреждениях в Ростове и области. Любые плохо закреплёные и ненадёжные конструкции, а также провода и ветки могут представлять серьёзную угрозу для жизни горожан. Фото: Ростов Главный
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