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В Швейцарии обеспокоены оттоком криптовалютных компаний
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В Швейцарии обеспокоены оттоком криптовалютных компаний 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
В Швейцарии всерьез обеспокоились оттоком компаний в индустрии криптовалют, передает Reuters.
Представители отрасли переезжают в другие страны из-за нежелания швейцарского центрального банка открывать для них счета. Швейцарское местечко Цуг ранее стало своеобразной Силиконовой долиной для криптовалютных организаций. Эта деревенька приютила более 200 компаний из-за его низких налогов и законов, ориентированных на бизнес.
Однако Швейцарский национальный банк скептически отнесся к криптовалютам из-за опасений, связанных с «отмыванием» денег. Основным препятствием для блокчейн-компаний стали сложности с открытием банковских счетов. Сложившаяся ситуация привела к оттоку бизнеса в Лихтенштейн, Гибралтар и Каймановы острова.
Несмотря на эти трудности, Швейцария по-прежнему настроена стать мировой столицей криптовалютной индустрии.
Ранее Пятый канал рассказывал о первом в мире криптовелосипеде, который создали в Великобритании.
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