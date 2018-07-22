Более 10 тыс. человек приняли участие в занятии тайцзицюань на северо-западе Китая

Пинлян, 21 июля / Синьхуа / — Более 10 тыс. людей, занимающихся гимнастикой тайцзицюань, сегодня приняли участие в показательном занятии в рамках открытия туристического фестиваля в древнем городке Кунтун городского округа Пинлян /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай /. Фотографии Синьхуа

Пинлян, 21 июля /Синьхуа/ — Более 10 тыс. людей, занимающихся гимнастикой тайцзицюань, сегодня приняли участие в показательном занятии в рамках открытия туристического фестиваля в древнем городке Кунтун городского округа Пинлян /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Пинлян, 21 июля /Синьхуа/ — Более 10 тыс. людей, занимающихся гимнастикой тайцзицюань, сегодня приняли участие в показательном занятии в рамках открытия туристического фестиваля в древнем городке Кунтун городского округа Пинлян /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Пинлян, 21 июля /Синьхуа/ — Более 10 тыс. людей, занимающихся гимнастикой тайцзицюань, сегодня приняли участие в показательном занятии в рамках открытия туристического фестиваля в древнем городке Кунтун городского округа Пинлян /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Пинлян, 21 июля /Синьхуа/ — Более 10 тыс. людей, занимающихся гимнастикой тайцзицюань, сегодня приняли участие в показательном занятии в рамках открытия туристического фестиваля в древнем городке Кунтун городского округа Пинлян /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Пинлян, 21 июля /Синьхуа/ — Более 10 тыс. людей, занимающихся гимнастикой тайцзицюань, сегодня приняли участие в показательном занятии в рамках открытия туристического фестиваля в древнем городке Кунтун городского округа Пинлян /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Пинлян, 21 июля /Синьхуа/ — Более 10 тыс. людей, занимающихся гимнастикой тайцзицюань, сегодня приняли участие в показательном занятии в рамках открытия туристического фестиваля в древнем городке Кунтун городского округа Пинлян /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа

Пинлян, 21 июля /Синьхуа/ — Более 10 тыс. людей, занимающихся гимнастикой тайцзицюань, сегодня приняли участие в показательном занятии в рамках открытия туристического фестиваля в древнем городке Кунтун городского округа Пинлян /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа