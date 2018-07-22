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Ареал обитания снежных барсов в Китае расширяется
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Ареал обитания снежных барсов в Китае расширяется 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Синин, 22 июля /Синьхуа/ — Китайские ученые в четверг сообщили о расширении ареалов обитания снежных барсов, которые стали появляться в большем числе районов Китая.
На форуме по защите снежных барсов, прошедшем в провинции Цинхай на северо-западе Китая, ученые из пров. Цинхая, Синьцзян-Уйгурского автономного района и Тибетского автономного района рассказали о своих последних находках.
Как сообщила замдиректора центра природы и общества при Пекинском университете Лю Чжи, популяция снежных барсов в районе Саньцзянъюань, где берут начало крупнейшие китайские реки, по оценкам, превышает 1000 особей, Саньцзянъюань стал главным ареалом обитания этих хищников.
Глава организации по охране окружающей среды «Дикий Синьцзян» Син Жуй отметил, что с 2014 по 2018 год в окрестностях Урумчи было замечено более 60 снежных барсов.
Общество защиты дикой природы в сотрудничестве с Тибетским автономным районом установило 260 камер в Национальном природном заповеднике Цянтан, которые сняли большое количество видео и фотографий снежных барсов, рассказал сотрудник организации Бянь Сяосин.
Снежный барс находится под государственной охраной первой категории в Китае, и относится к изчезающе-уязвимым видам по классификации Международного союза охраны природы. -0-
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