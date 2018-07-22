Ещё
Победителей конкурса «Парки Подмосковья» наградят в Домодедове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Победителей конкурса «Парки Подмосковья» наградят в Домодедове 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Награждение победителей смотра‐конкурса «Парки Подмосковья» пройдет в воскресенье, 22 июля, в Домодедове, передает телеканал «360».
Площадку выделили на территории парка культуры и отдыха «Елочки». Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс‐службу министерства культуры Московской области.
В рамках фестиваля состоится презентация лучших практик современного паркового строительства, в которой учтены лучшие ландшафтные дизайны, креативные подходы к созданию зон отдыха и лучшие детские, а также танцевальные площадки.
Будут названы обладатели специальных материальных наград — от одного до 14 миллионов рублей. Проект «Парки Подмосковья» был начат в 2013 году. За пять лет количество парков в области увеличилось с 25 до 92, из которых 20 созданы практически с «нуля».
Для жителей возвели скейт-парки, пункты проката, летние кинотеатры, концертные залы и фитнес-залы. Участников и гостей «Фестиваля парков» ждут открытые мастер-классы, квесты, выступления популярных и известных артистов, пишет агентство.
Газета.Ru: последние новости
СК завел уголовное дело после сообщений о пытках в ярославской колонии ОНК проверяет данные о содержании ученого из "Роскомоса" в СИЗО "Лефортово" Источник назвал основных подозреваемых в деле о госизмене в "Роскосмосе"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп снова попался138
Греция меняет тон в отношении России228
В Киеве обнаружили «украинское прошлое» у Хорватии267
Игрока КВН убили в драке16
Звезду КВН зарезали в драке24
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение