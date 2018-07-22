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Что будет, если России не станет вообще?
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Что будет, если России не станет вообще? 

ИноСМИ 50 минут назад
Фото: ИноСМИ
Я уже много раз писал, что меня не интересует, когда уйдет Путин и кто станет его преемником. Меня даже не интересует, какую политику начнет проводить преемник, поскольку какая б у него ни была идея (сознательно не пишу слово «стратегия»), все равно все пойдет наперекосяк. И обсуждаются, по сути, два варианта: останется Россия целостным государством или распадется на части по югославскому сценарию. Второй вопрос, который возникает за первым — сумеет ли элита удержаться от пролития крови или будет мясорубка по типу чеченской.
Не знаю, насколько это реально, но я хочу, чтобы Россия осталась целостной страной. Что нужно предпринять, что этот вариант не выглядел безнадежным?
Начал бы я с демографии. Не буду заглядывать в справочники, привожу цифры по памяти. Сейчас в России живет около 140 млн чел., к 50-му году останется 130 миллионов человек, из них русских еще меньше. К концу века, если численность населения останется на сегодняшнем уровне, половину ее составят мигранты или их дети (кажется, это прогноз Вишневского).
Мне кажется, что вывод из этого прост, как в школьной арифметической задаче. ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ НЕ ХВАТАЕТ РУССКИХ. Это — факт, и уйти от него нельзя.
Для того, чтобы продолжить, надо прежде всего понять, какой мы хотим видеть Россию: как целостное государство? Если да, то это означает: превалирующий русский язык, единое, но очень сильно преобразованное федеральное законодательство, передача прав муниципалитетам и общинам, планомерный прием мигрантов. Желательно тех, кто легче интегрируется в русскую культуру. Как ни странно, таковыми мне кажутся выходцы из Юго-Восточной Азии.
РОССИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ ПЛАВИЛЬНЫМ КОТЛОМ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ, либо ее [не] станет вообще.
А что будет, если России не станет вообще? Некоторые считают, что ничего страшного. Война на Балканах была страшной, но сейчас там царит мир, а Черногория стала одним из любимых курортов россиян.
В обоих случаях ничего страшного. Но первый вариант мне нравится больше. А сейчас все чаще вспоминаются слова Кюстина, что в России, хотя и не сразу, будет революция страшнее французской.
Можно ли этого избежать? Не знаю, но попытаться можно. Сделать Россию СВОИМ плавильным котлом, чем совокупностью ЧУЖИХ. Над первым вариантом надо работать уже сейчас (вернее, вчера). И поскорее забыть о планах Кудрина, Титова и Путина.
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