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В Британии предупредили, что без торговой сделки не заплатят ЕС «отступные» за брексит
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В Британии предупредили, что без торговой сделки не заплатят ЕС «отступные» за брексит 

RT на русском 1 час назад
Великобритания не будет платить ЕС согласованные «отступные» в размере £39 млрд, если сторонам не удастся заключить торговое соглашение. Об этом заявил британский министр по вопросам брексита Доминик Рааб.
«Статья 50 гласит, чтобы по ходу переговоров о выходе из ЕС также были решены вопросы по параметрам будущих отношений…Не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая — нет», — заявил министр в ходе интервью газете The Sunday Telegraph.
Ранее в Евросоюзе заявили, что договор об условиях брексита должен быть подготовлен до октябрьского саммита ЕС.
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с брекситом.
RT на русском: последние новости
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