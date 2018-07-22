В Британии предупредили, что без торговой сделки не заплатят ЕС «отступные» за брексит

Великобритания не будет платить ЕС согласованные «отступные» в размере £39 млрд, если сторонам не удастся заключить торговое соглашение. Об этом заявил британский министр по вопросам брексита Доминик Рааб.

«Статья 50 гласит, чтобы по ходу переговоров о выходе из ЕС также были решены вопросы по параметрам будущих отношений…Не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая — нет», — заявил министр в ходе интервью газете The Sunday Telegraph.

Ранее в Евросоюзе заявили, что договор об условиях брексита должен быть подготовлен до октябрьского саммита ЕС.