В Уганде официально стартовал проект «Подключение 10 тыс. деревень к спутниковому телевидению»

Кампала , 21 июля / Синьхуа / — Проект «Подключение 10 тыс. деревень к спутниковому телевидению» официально стартовал в столице Уганды городе Кампала. Китай бесплатно предоставит цифровое телевизионное оборудование для 500 деревень, 1500 государственных учреждений и 10 тыс. семей. Это позволит местным жителям бесплатно смотреть ТВ-программы. По предварительному плану, монтажные работы должны завершиться в середине сентября 2018 года. Фотографии Синьхуа

Кампала, 21 июля /Синьхуа/ — Проект «Подключение 10 тыс. деревень к спутниковому телевидению» официально стартовал в столице Уганды городе Кампала. Китай бесплатно предоставит цифровое телевизионное оборудование для 500 деревень, 1500 государственных учреждений и 10 тыс. семей. Это позволит местным жителям бесплатно смотреть ТВ-программы. По предварительному плану, монтажные работы должны завершиться в середине сентября 2018 года. Фотографии Синьхуа