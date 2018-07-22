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В Уганде официально стартовал проект «Подключение 10 тыс. деревень к спутниковому телевидению»
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В Уганде официально стартовал проект «Подключение 10 тыс. деревень к спутниковому телевидению» 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Кампала, 21 июля /Синьхуа/ — Проект «Подключение 10 тыс. деревень к спутниковому телевидению» официально стартовал в столице Уганды городе Кампала. Китай бесплатно предоставит цифровое телевизионное оборудование для 500 деревень, 1500 государственных учреждений и 10 тыс. семей. Это позволит местным жителям бесплатно смотреть ТВ-программы. По предварительному плану, монтажные работы должны завершиться в середине сентября 2018 года. Фотографии Синьхуа
Кампала, 21 июля /Синьхуа/ — Проект «Подключение 10 тыс. деревень к спутниковому телевидению» официально стартовал в столице Уганды городе Кампала. Китай бесплатно предоставит цифровое телевизионное оборудование для 500 деревень, 1500 государственных учреждений и 10 тыс. семей. Это позволит местным жителям бесплатно смотреть ТВ-программы. По предварительному плану, монтажные работы должны завершиться в середине сентября 2018 года. Фотографии Синьхуа
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