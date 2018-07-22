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Застрелил бабушку и ранил любимую: подробности захвата заложников в Голливуде
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Застрелил бабушку и ранил любимую: подробности захвата заложников в Голливуде 

Пятый канал 1 час назад
Причиной трагедии недалеко от Серебряного озера в Лос-Анжелесе стала семейная ссора. Как сообщает Los Angeles Times, молодой человек на юге города поссорился со своей бабушкой и застрелил ее. После чего вместе со своей девушкой прыгнул в Toyota Camry и стал уходить от подоспевшей к месту стрельбы полиции.
В ходе погони он отстреливался и несправившись с управлением влетел в столб рядом с сетевым продуктовым магазином Trader Joe’s. В полиции сообщили, что молодой человек выстрелил в свою девушку и, открыв стрельбу по правоохранителям вбежал в здание. Девушка была госпитализирована с места ЧП. О ее состоянии пока не сообщается.
Здание в настоящее время оцеплено полицией. Правоохранители пытаются наладить диалог с подозреваемым, но пока безуспешно. Очевидцы сообщают, что в магазине звучала стрельба и что-то загорелось.
Ранее Пятый канал сообщал, что полиции удалось помочь выбраться нескольким взрослыми и детям. Кто-то также смог выбраться через окно.
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