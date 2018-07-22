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Сотрудник ЦРУ заявил, что Китай ведёт холодную войну против США
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Сотрудник ЦРУ заявил, что Китай ведёт холодную войну против США 

RT на русском 34 минуты назад
Высокопоставленный эксперт ЦРУ по Азии Майкл Колинз заявил, что Китай ведёт «холодную войну» против Соединённых Штатов.
Об этом сообщает NBC.
По его мнению, целью данного противостояния является смещение США с позиции ведущей мировой державы.
Он отмечает, что Китай хоть и не желает вступать в войну с США, но всё же пытается подорвать позиции Вашингтона в мире, используя все возможности для этого.
«Я бы поспорил… что то, как они действуют против нас, в сущности является холодной войной, но эта не та холодная война, которую мы видели», — сказал он, подразумевая, что данное противостояние не похоже на холодную войну между США и СССР.
Колинз добавил, что Китай — это угроза, которую нельзя недооценивать.
Ранее стало известно, что США намерены ввести новые пошлины на товары из Китая в размере $200 млрд
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин рассказал НСН о торговом противостоянии двух государств.
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