Сотрудник ЦРУ заявил, что Китай ведёт холодную войну против США

Об этом сообщает NBC.

По его мнению, целью данного противостояния является смещение США с позиции ведущей мировой державы.

Он отмечает, что Китай хоть и не желает вступать в войну с США, но всё же пытается подорвать позиции Вашингтона в мире, используя все возможности для этого.

«Я бы поспорил… что то, как они действуют против нас, в сущности является холодной войной, но эта не та холодная война, которую мы видели», — сказал он, подразумевая, что данное противостояние не похоже на холодную войну между США и СССР.

Колинз добавил, что Китай — это угроза, которую нельзя недооценивать.

Ранее стало известно, что США намерены ввести новые пошлины на товары из Китая в размере $200 млрд