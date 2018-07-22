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Генерал США заявил, что военные возможности КНДР остаются угрозой
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Генерал США заявил, что военные возможности КНДР остаются угрозой 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Оборонные возможности КНДР по-прежнему представляют угрозу, однако на данный момент очевидным является тот факт, что у Пхеньяна изменились намерения их использования. Такую точку зрения озвучил в субботу командующий войсками США в Республике Корея генерал Винсент Брукс на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо).
"Можно с уверенностью сказать, что физические возможности и угрозы остаются, однако исходя из слов и действий [Пхеньяна] очевидным становится то, что намерения их использования изменились. В результате теперь открылась новая эпоха, когда дипломатическое взаимодействие и диалог были добавлены к давлению", — считает генерал.
"Мы увидели определенные изменения с точки зрения того, что из себя теперь представляют стратегическая позиция и действия Северной Кореи, но, откровенно говоря, они располагают значительными асимметричными возможностями, которые могут быть использованы не в традиционном с военной точки зрения понимании: возможности в киберпространстве, возможности спецопераций, да и ракеты могут быть использованы, чтобы угрожать густонаселенным районам, а не только вооруженным подразделениям. Тем не менее изменилось то, как они ведут диалог, и то, как они действуют", — подчеркнул Брукс.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам встречи в Сингапуре в июне подписали совместный документ. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.
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