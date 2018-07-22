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Юрий Семин: Хорошо, что в матче с «Акхисаром» обошлось без травм
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Юрий Семин: Хорошо, что в матче с «Акхисаром» обошлось без травм 

Советский спорт 36 минут назад
— Матч был хороший: игра получилась напряженной. Хорошо, что обошлось без травм. Важно и даже немного удивительно, что во втором тайме футболисты смогли прибавить в движении. Мне казалось, что после перерыва не хватит сил, потому что игроки находятся в разных физических кондициях. Все нормально: у нас еще есть неделя, и за эту неделю мы постараемся улучшить кондиции Фернандеша, братьев, Рыбуса. Надеемся, что в ближайшее время к общей группе присоединятся Игорь Денисов и Владислав Игнатьев.
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Насколько важно было завершить сбор победой? Это важно для психологического состояния. Сейчас в раздевалке футболисты улыбаются, настроение хорошее, домой едут. Но особенного значения эта победа не имеет. На сборах иногда даже лучше проиграть, как мы проиграли «Витессу». Было, о чем поговорить и за что покритиковать. Футболисты правильно все восприняли, — приводит слова Семина пресс-служба «Локомотива».
Добавим, что в первом туре РФПЛ «Локомотив» на выезде 30 июля сыграет с «Уфой», начало встречи — в 18:00 по московскому времени.
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